Посетители гей-клуба Петербурга фанатели на концерте Ольги Бузовой

Также девушка выступила в одном из гей-клубов культурной столицы. Надо сказать, что этот концерт у посетителей этого клуба вызвал весьма бурную реакцию.Сегодня в интернете появились несколько видеороликов с выступления. На одном из видео можно заметить, как только Ольга вышла на сцену, многочисленная публика встретила Бузову овацией.Почти все зрители и сказали, что звезда была в этот вечер просто великолепна.