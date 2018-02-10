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Ольга Васильевна попала в травматологию

Мама участника телепроекта «Дом-2» Александра Гобозова была срочно доставлена в больницу.

Ольга Гобозова рассказала о происшествии, которое с ней приключилось. Она вышла кормить собаку, но в этот момент поскользнулась. Женщина сильно травмировала ногу, поэтому даже не смогла встать. На помощь подоспел Андрей Чуев.

Он занес Ольгу в дом, вызвал скорую и сообщил о случившемся сыну. Женщину срочно доставили в больницу, где наложили гипс. Александр тут же приехал и отвез мать домой. Однако на этом проблемы не закончились.
Ольга Васильевна попала в травматологию

Вечером Ольге Васильевне стало плохо, поэтому она решила померить температуру. Но учитывая недавнюю травму, сделать ей это не удалось. В результате Гобозова разбила градусник. Женщину опять спаси Чуев, который даже успел записать шуточное видео этого «спасения».

Пользователи пожелали Ольге скорейшего выздоровления. Не остался без похвалы и Андрей. Многие отметили, что он молодец, так как незамедлительно оказал женщине помощь. Некоторые добавили, что Чуев оказал Ольге Васильевне заботу, как о собственной маме.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 21:29
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