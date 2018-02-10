Арай Чобанян и Саша Шева занялись сетевым бизнесом

По слухам, участник отправился за периметр по семейным обстоятельствам, однако бытует мнение, что он грубо нарушил правила, вот только это не показали в эфире. Невзирая на то, что Арай покинул проект, он продолжает отношения с Сашей Шевой и даже предложил ей работу.Ранее уже появлялась информация, что после своего ухода с «Дома-2» Чобанян живёт дома у Гобозова, а Ольга Васильевна порекомендовала парню работу в фирме у Алианы. Не секрет, что Устиненко занимается сетевым маркетингом и планирует привлечь новых клиентов в свою «корпорацию зла».А сегодня стало известно, что Арай Чобанян и Саша Шева стали работать в сфере сетевого маркетинга. Кроме того, компанию им составили Мэри Кулешова и Рома Гриценко, создав звёздную команду.