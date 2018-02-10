Андрей Черкасов пожаловался на напряженную обстановку на Сейшелах

«Прибыл на Остров Любви. Обстановка, мягко говоря, напряженная. Коллектив не дружный, много негатива, а любви мало. Ребята сами это понимают. Но я вижу в них лучшее, и скоро мы вместе исправим ситуацию...», - заверил Андрей.

Быть наставником на Сейшелах сложнее, чем на поляне. И дело не только в климате и погоде, которые, к примеру, не теплолюбивый Влад Кадони позиционирует, как серьезный недостаток. В тропиках ведущие, как и участники такие же заложники. Им тоже приходится находиться в ограниченном пространстве, которое на некоторых плохо влияет.Андрей Черкасов выходит из положения просто – постоянно организовывает для участников конкурсы, которые зрителям иногда кажутся чересчур детскими или же чересчур жестокими. Зато все спускают пар. А то сейчас Черкасов рассказал подписчикам про весьма напряженную обстановку.А как обстановке не быть напряженной, если одиночек на острове больше, чем пар, а пары, которые есть, тяжело назвать крепкими.