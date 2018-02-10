АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Андрей Черкасов пожаловался на напряженную обстановку на Сейшелах

И хотя после отправки Марины Африкантовой на Сейшельские острова зрители гадали, будет ли девушка совмещать пост ведущей с ролью участницы или же она останется только ведущей, вот только такую сложную задачу Марине не доверили.

Андрей Черкасов пожаловался на напряженную обстановку на Сейшелах

Быть наставником на Сейшелах сложнее, чем на поляне. И дело не только в климате и погоде, которые, к примеру, не теплолюбивый Влад Кадони позиционирует, как серьезный недостаток. В тропиках ведущие, как и участники такие же заложники. Им тоже приходится находиться в ограниченном пространстве, которое на некоторых плохо влияет.

Андрей Черкасов выходит из положения просто – постоянно организовывает для участников конкурсы, которые зрителям иногда кажутся чересчур детскими или же чересчур жестокими. Зато все спускают пар. А то сейчас Черкасов рассказал подписчикам про весьма напряженную обстановку.

Андрей Черкасов пожаловался на напряженную обстановку на Сейшелах

«Прибыл на Остров Любви. Обстановка, мягко говоря, напряженная. Коллектив не дружный, много негатива, а любви мало. Ребята сами это понимают. Но я вижу в них лучшее, и скоро мы вместе исправим ситуацию...», - заверил Андрей.

А как обстановке не быть напряженной, если одиночек на острове больше, чем пар, а пары, которые есть, тяжело назвать крепкими.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
4 космических разработки NASA упростили жизнь
В SpellForce 3 добавлен редактор карт и миссий
Нейробиологи из США поняли, как формируется
Американские ученые разобрались в том, как
В системе TRAPPIST-1 ученые нашли замену Земли
Соседов рассказал, что Пугачева несчастлива с
Создатели культовой Serious Sam показали свою
Общество плоской Земли считают запуск Tesla на
Ефим Шифрин показал свой накачанный торс
Ученые выяснили, почему заработок
Стоматолог рассказала об опасности несоблюдения
Samsung патентует полностью безрамочный смартфон
Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове
Xiaomi Mi MIX 2S получит встроенный в экран сканер
Инженеры создали растворимую электронную кожу
Никита Пресняков получил травму
В Сети появились официальные фото смартфона ASUS
В Instagram будут вести борьбу со слежкой за
Минобороны и «Ленфильм» будут сотрудничать в
Гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась на
Наталья Рудова продемонстрировала на видео
Кадыров купил «долю в биткоине»
Британцев устрашили российскими секретными
Валерий Сюткин показал, как выглядит в 59 лет
Дженнифер Энистон замучила супруга своими диетами
Док-станция Samsung DeX Pad превратит версию
Дмитрий Нагиев поздравил с днём рождения
Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа
Хейтеры уверены, что Лобода увеличила себе грудь
Анна Седокова шокировала фанатов фотографией с
Роза Сябитова в свой день рождения поразмыслила
IPhone 8 назвали идеальным смартфоном для подарка
С аукциона будет продан раритетный спорткар Aston
Астронавт из "Аполлон-11" Базз Олдрин рекламирует
Приложение от «Вконтакте» поможет встретиться с
Исследование: Три месяца в тюрьме ухудшают
Просмотреть все новости