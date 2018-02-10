Светлана Лобода опровергла слухи о пластике носа

Лобода неохотно делится с пользователями рассказами о своей жизни. В этой связи вокруг певицы всегда ходит множество слухов. Так, Светлане часто приписывают романы со многими медийными личностями из-за совместных снимков.Еще одной темой для разговоров является внешность звезды. Многие не верят, что Лобода не пользовалась услугами пластических хирургов, поэтому в Сети часто появляются слухи о том, что певица изменила себе нос.Видимо, Светлане надоело выслушивать подобные домыслы, и она решила дать ироничный ответ, выставив в Instagram снимок, на котором видна пышная грудь певицы. Лобода добавила, что данная фотография должна спровоцировать слух об увеличении груди.Сама же звезда отметила, что ей просто некогда делать пластические операции, поэтому все новости о том, что она якобы себе что-то изменила, являются ложью.Однако пользователи не очень верят в правдивость слов Светланы. В Интернете есть даже ролики профессиональных хирургов, которые подробно описывают, что именно изменила в себе певица.