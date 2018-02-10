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Светлана Лобода опровергла слухи о пластике носа

Певица Светлана Лобода часто слышит от хейтеров упреки в том, что ее красота – это лишь заслуга пластических хирургов и визажистов. Поэтому она решила с иронией ответить на подобные выпады.

Лобода неохотно делится с пользователями рассказами о своей жизни. В этой связи вокруг певицы всегда ходит множество слухов. Так, Светлане часто приписывают романы со многими медийными личностями из-за совместных снимков.
Светлана Лобода опровергла слухи о пластике носа


Еще одной темой для разговоров является внешность звезды. Многие не верят, что Лобода не пользовалась услугами пластических хирургов, поэтому в Сети часто появляются слухи о том, что певица изменила себе нос.

Видимо, Светлане надоело выслушивать подобные домыслы, и она решила дать ироничный ответ, выставив в Instagram снимок, на котором видна пышная грудь певицы. Лобода добавила, что данная фотография должна спровоцировать слух об увеличении груди.
Светлана Лобода опровергла слухи о пластике носа


Сама же звезда отметила, что ей просто некогда делать пластические операции, поэтому все новости о том, что она якобы себе что-то изменила, являются ложью.

Однако пользователи не очень верят в правдивость слов Светланы. В Интернете есть даже ролики профессиональных хирургов, которые подробно описывают, что именно изменила в себе певица.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:57
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