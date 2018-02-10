Наталья Варвина и Алексей Михайловский отметили пятую годовщину

7 февраля 2013 года возлюбленные отправились в Тверской ЗАГС города Москвы, где узаконили свои отношения.По словам Варвиной, в этот день ей пришлось сразиться со скользким тротуаром, будучи на каблуках от Ив Сен-Лоран. Удерживаясь за крепкую руку будущего мужа, Наталья добралась до ЗАГСа, где и поставила заветную подпись.К слову, спустя много лет совместной семейной жизни Наталья и Алексей так и не завели детей, хотя в одном из последних интервью признались, что усердно работают над этим вопросом. Девушка рассказала, что со временем ещё больше стала любить своего супруга.К слову, знаменитая семья не так давно перебралась в собственный дом, где на данный момент ведется ремонт. Влюбленные вместе выбирают материалы и обставляют жилье мебелью.