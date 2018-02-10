Виктория Романец ради смузи по утрам тратит 8 тысяч рублей каждый день

Романец тщательно следит за своей внешностью. Чтобы поддерживать стройную фигуру девушка часто посещает тренажерный зал и придерживается особой диеты. Ведь именно благодаря своим внешним данным ей удается зарабатывать большие гонорары, участвуя в различных фотопроектах и рекламе.Рацион Виктории состоит из экзотических фруктов и овощей, на которые она не жалеет никаких денег. Экс-участница «Дома-2» призналась, что тратит на продукты до 8 тысячи рублей в день, так как предпочитает начинать свой день со смузи из свежих продуктов.Романец, которая уже привыкла хвалиться своей роскошью, решила и в вопросе еды не отказывать себе ни в чем. Поклонники уверены, что она могла бы покупать продукты, которые стоят гораздо дешевле, однако из-за любви к себе упорно продолжает тратить деньги на экзотику.Видимо, подобные походы в магазин значительно «ударяют по семейному бюджету», раз Антон Гусев пытался взять под контроль покупку продуктов. Однако его попытки отказались тщетными, судя по недавним публикациям Виктории.