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Виктория Романец ради смузи по утрам тратит 8 тысяч рублей каждый день

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец призналась, что ради специальной диеты тратит на продукты до 8 тысяч рублей каждый день.
Виктория Романец ради смузи по утрам тратит 8 тысяч рублей каждый день


Романец тщательно следит за своей внешностью. Чтобы поддерживать стройную фигуру девушка часто посещает тренажерный зал и придерживается особой диеты. Ведь именно благодаря своим внешним данным ей удается зарабатывать большие гонорары, участвуя в различных фотопроектах и рекламе.

Рацион Виктории состоит из экзотических фруктов и овощей, на которые она не жалеет никаких денег. Экс-участница «Дома-2» призналась, что тратит на продукты до 8 тысячи рублей в день, так как предпочитает начинать свой день со смузи из свежих продуктов.

Виктория Романец ради смузи по утрам тратит 8 тысяч рублей каждый день

Романец, которая уже привыкла хвалиться своей роскошью, решила и в вопросе еды не отказывать себе ни в чем. Поклонники уверены, что она могла бы покупать продукты, которые стоят гораздо дешевле, однако из-за любви к себе упорно продолжает тратить деньги на экзотику.

Видимо, подобные походы в магазин значительно «ударяют по семейному бюджету», раз Антон Гусев пытался взять под контроль покупку продуктов. Однако его попытки отказались тщетными, судя по недавним публикациям Виктории.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 17:29
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