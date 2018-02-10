Виктория Романец ради смузи по утрам тратит 8 тысяч рублей каждый день
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец призналась, что ради специальной диеты тратит на продукты до 8 тысяч рублей каждый день.
Романец тщательно следит за своей внешностью. Чтобы поддерживать стройную фигуру девушка часто посещает тренажерный зал и придерживается особой диеты. Ведь именно благодаря своим внешним данным ей удается зарабатывать большие гонорары, участвуя в различных фотопроектах и рекламе.
Рацион Виктории состоит из экзотических фруктов и овощей, на которые она не жалеет никаких денег. Экс-участница «Дома-2» призналась, что тратит на продукты до 8 тысячи рублей в день, так как предпочитает начинать свой день со смузи из свежих продуктов.
Романец, которая уже привыкла хвалиться своей роскошью, решила и в вопросе еды не отказывать себе ни в чем. Поклонники уверены, что она могла бы покупать продукты, которые стоят гораздо дешевле, однако из-за любви к себе упорно продолжает тратить деньги на экзотику.
Видимо, подобные походы в магазин значительно «ударяют по семейному бюджету», раз Антон Гусев пытался взять под контроль покупку продуктов. Однако его попытки отказались тщетными, судя по недавним публикациям Виктории.
Романец тщательно следит за своей внешностью. Чтобы поддерживать стройную фигуру девушка часто посещает тренажерный зал и придерживается особой диеты. Ведь именно благодаря своим внешним данным ей удается зарабатывать большие гонорары, участвуя в различных фотопроектах и рекламе.
Рацион Виктории состоит из экзотических фруктов и овощей, на которые она не жалеет никаких денег. Экс-участница «Дома-2» призналась, что тратит на продукты до 8 тысячи рублей в день, так как предпочитает начинать свой день со смузи из свежих продуктов.
Романец, которая уже привыкла хвалиться своей роскошью, решила и в вопросе еды не отказывать себе ни в чем. Поклонники уверены, что она могла бы покупать продукты, которые стоят гораздо дешевле, однако из-за любви к себе упорно продолжает тратить деньги на экзотику.
Видимо, подобные походы в магазин значительно «ударяют по семейному бюджету», раз Антон Гусев пытался взять под контроль покупку продуктов. Однако его попытки отказались тщетными, судя по недавним публикациям Виктории.