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Виктория Романец и Антон Гусев похвастались покупкой автомобиля за 5,5 миллионов

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев и Вика Романец имеют целую армию фанатов. Однако те, кто не входят в нее, считают молодых людей понторезами и подвергают сомнению любую их новость.

Виктория Романец и Антон Гусев похвастались покупкой автомобиля за 5,5 миллионов

Молодые люди продолжают оставаться в центре внимания поклонников «Дома-2» за счет собственной эпатажности. Парочка постоянно сходится и расходится, а также приобретают какие-то дорогостоящие вещи. А тот факт, что им уже давно почти никто не верит, ребят волнует мало.

На этот раз Вика и Антон захотели продемонстрировать, как они покупают авто стоимостью 5,5 миллионов рублей. Однако, помимо их слов никаких подтверждений данной покупки предоставлено небыло. А в опубликованном видеоролике можно лишь увидеть, как парочка разгуливает по салону, рассматривая автомобили, а затем едет по заснеженной улице.

Виктория Романец и Антон Гусев похвастались покупкой автомобиля за 5,5 миллионов

Пользователи Сети засомневались даже в том, что Виктория и Антон едут за рулем новенького авто. А если и так, хейтеры уверены, максимум, на что способны эти Остапы Бендеры, так это арендовать авто или же взять на обкатку. Недаром же в кадре не появился процесс оформления документов, или передачи средств в обмен на ключи.

«Хорошо жить, когда в голове нет ни одной извилины. Если б она была, уже давно бы поняли, что смешно выглядят со своими понтами, в которые никто не верит, кроме конкретных идиотов», «Так их устраивает быть крутыми хотя бы в глазах идиотов)», - переговариваются пользователи.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 16:32
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