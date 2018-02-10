Марго Овсянникова прошла проверку на детекторе лжи

Блондинка отправилась на Поляну, чтобы пройти проверку на детекторе лжи и доказать своей второй половинке, что никогда не работала в сфере эскорт-услуг. Девушка надеется, что с помощью специального прибора она сумеет доказать Саймону Марданшину свою правоту.Исходя из анонса будущего эфира на 10 февраля, Маргарита уже ответила на все вопросы специалиста. Овсянниковой пришлось очень сдержанно, едва ли не стиснув зубы, откреститься от всех подозрений о занятиях эскортом, чтобы не очернить свою репутацию и свои слова.