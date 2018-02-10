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Ольга Рапунцель сообщила, что простила всех недоброжелателей

Участники телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на своих страницах в социальных сетях рассказали, что они любят друг друга и простили все обиды.

Не так давно Рапунцель и Дмитренко переживали очередной непростой этап в их отношениях. Девушка сильно переживала и даже начала говорить о расставании. Однако, похоже, паре удалось преодолеть кризис.

Ольга Рапунцель сообщила, что простила всех недоброжелателей

На своей странице в социальной сети Ольга опубликовала пост, в котором призналась в любви супругу. Девушка добавила, что будет хранить эти отношения и никому не даст их разрушить. Напоследок участница сообщила, что прощает всех, кто пытался рассорить их с Дмитрием.

Подобное признание сделал и сам Дмитренко. Молодой человек сравнил их взаимоотношения с Рапунцель с историей любви из известного фильма «Любовь и голуби». Он уверен, что их пара всегда шла против общественного мнения, отстаивая свою позицию.
Ольга Рапунцель сообщила, что простила всех недоброжелателей


Дмитрий добавил, что семья для них с Ольгой главное, поэтому они чтят семейный традиции. Теперь у них в отношениях царит спокойствие и любовь. Дмитренко пожелал всем удачи, терпимости и побольше добра в жизни.

Правда, пользователи не оценили таких громких высказываний. Многие не верят в то, что эта пара может жить спокойно, без ссор и скандалов.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:31
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