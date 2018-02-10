Ольга Рапунцель сообщила, что простила всех недоброжелателей

Не так давно Рапунцель и Дмитренко переживали очередной непростой этап в их отношениях. Девушка сильно переживала и даже начала говорить о расставании. Однако, похоже, паре удалось преодолеть кризис.На своей странице в социальной сети Ольга опубликовала пост, в котором призналась в любви супругу. Девушка добавила, что будет хранить эти отношения и никому не даст их разрушить. Напоследок участница сообщила, что прощает всех, кто пытался рассорить их с Дмитрием.Подобное признание сделал и сам Дмитренко. Молодой человек сравнил их взаимоотношения с Рапунцель с историей любви из известного фильма «Любовь и голуби». Он уверен, что их пара всегда шла против общественного мнения, отстаивая свою позицию.Дмитрий добавил, что семья для них с Ольгой главное, поэтому они чтят семейный традиции. Теперь у них в отношениях царит спокойствие и любовь. Дмитренко пожелал всем удачи, терпимости и побольше добра в жизни.Правда, пользователи не оценили таких громких высказываний. Многие не верят в то, что эта пара может жить спокойно, без ссор и скандалов.