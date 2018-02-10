Ольга Бузова порадовала концертом родной Петербург
Известная телеведущая, певица Ольга Бузова готовится к концерту в культурной столице России. Об этом звезда сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
Ольга Бузова, вернувшись с отдыха, сразу же вовсю занялась работой. Она уже сыграла в спектакле, записала клип на новую песню, снялась в фотосессии, приуроченной ко дню влюбленных и чемпионату мира по футболу, а также слетала на гастроли в Германию.
Теперь певица решила порадовать своих поклонников из Санкт-Петербурга. Ольга сообщила в социальных сетях об этой новости, добавив, что ей очень приятно видеть поддержку в родном городе.
Стоит добавить, что билеты на шоу были полностью раскуплены, а фанаты уже делятся впечатлениями после увиденного. Бузова исполнила свои хиты, а также спела новую песню «Одна ночь».
Многие отметили, что Ольга достигла большого успеха за последнее время. Об этом свидетельствуют полные залы на концертах и всевозрастающая армия поклонников певицы. Сама звезда уверяет, что этот год будет насыщенным на события, так как она приготовила много сюрпризов.
Действительно, Бузова уже успела всех удивить, когда решила записать видеоклип совместно с одним из самых красивых преступников Джереми Миксом.
Ольга Бузова, вернувшись с отдыха, сразу же вовсю занялась работой. Она уже сыграла в спектакле, записала клип на новую песню, снялась в фотосессии, приуроченной ко дню влюбленных и чемпионату мира по футболу, а также слетала на гастроли в Германию.
Теперь певица решила порадовать своих поклонников из Санкт-Петербурга. Ольга сообщила в социальных сетях об этой новости, добавив, что ей очень приятно видеть поддержку в родном городе.
Стоит добавить, что билеты на шоу были полностью раскуплены, а фанаты уже делятся впечатлениями после увиденного. Бузова исполнила свои хиты, а также спела новую песню «Одна ночь».
Многие отметили, что Ольга достигла большого успеха за последнее время. Об этом свидетельствуют полные залы на концертах и всевозрастающая армия поклонников певицы. Сама звезда уверяет, что этот год будет насыщенным на события, так как она приготовила много сюрпризов.
Действительно, Бузова уже успела всех удивить, когда решила записать видеоклип совместно с одним из самых красивых преступников Джереми Миксом.