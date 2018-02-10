Ольга Бузова порадовала концертом родной Петербург

Ольга Бузова, вернувшись с отдыха, сразу же вовсю занялась работой. Она уже сыграла в спектакле, записала клип на новую песню, снялась в фотосессии, приуроченной ко дню влюбленных и чемпионату мира по футболу, а также слетала на гастроли в Германию.Теперь певица решила порадовать своих поклонников из Санкт-Петербурга. Ольга сообщила в социальных сетях об этой новости, добавив, что ей очень приятно видеть поддержку в родном городе.Стоит добавить, что билеты на шоу были полностью раскуплены, а фанаты уже делятся впечатлениями после увиденного. Бузова исполнила свои хиты, а также спела новую песню «Одна ночь».Многие отметили, что Ольга достигла большого успеха за последнее время. Об этом свидетельствуют полные залы на концертах и всевозрастающая армия поклонников певицы. Сама звезда уверяет, что этот год будет насыщенным на события, так как она приготовила много сюрпризов.Действительно, Бузова уже успела всех удивить, когда решила записать видеоклип совместно с одним из самых красивых преступников Джереми Миксом.