Хейтеры подозревают Андрея Черкасова в зависти к Ольге Бузовой
Бешенный успех Ольги Бузовой мало кого может оставить равнодушным, и не только представители шоу-бизнеса удивляются ее феномену, но и коллеги по «Дом-2» завидуют ее взлету.
Так хейтеры заподозрили в «черной зависти» к успехам Бузовой ведущего телестройки Андрея Черкасова.
Напомним, что Ольга Бузова и Андрей Черкасов начинали в «Дом-2» с обычных участников и оба «доросли» до должности ведущего реалити-шоу.
Однако Ольга смогла пойти дальше и сегодня о ней не говорит только ленивый, тогда как Андрей по-прежнему остается в Периметре и каких-либо взлетов за ним не наблюдается.
Поклонники «Дом-2» знают, что Черкасов не только завистлив, но и злопамятен, как это случилось с Сергеем Пынзарем.
Хейтеры напоминают Бузовой, как Черкасов помочился на автомобиль Пынзаря и предупреждают, что и с ней не может сделать нечто подобное.
Так хейтеры заподозрили в «черной зависти» к успехам Бузовой ведущего телестройки Андрея Черкасова.
Напомним, что Ольга Бузова и Андрей Черкасов начинали в «Дом-2» с обычных участников и оба «доросли» до должности ведущего реалити-шоу.
Однако Ольга смогла пойти дальше и сегодня о ней не говорит только ленивый, тогда как Андрей по-прежнему остается в Периметре и каких-либо взлетов за ним не наблюдается.
Поклонники «Дом-2» знают, что Черкасов не только завистлив, но и злопамятен, как это случилось с Сергеем Пынзарем.
Хейтеры напоминают Бузовой, как Черкасов помочился на автомобиль Пынзаря и предупреждают, что и с ней не может сделать нечто подобное.