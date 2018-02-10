Хейтеры подозревают Андрея Черкасова в зависти к Ольге Бузовой

Так хейтеры заподозрили в «черной зависти» к успехам Бузовой ведущего телестройки Андрея Черкасова.Напомним, что Ольга Бузова и Андрей Черкасов начинали в «Дом-2» с обычных участников и оба «доросли» до должности ведущего реалити-шоу.Однако Ольга смогла пойти дальше и сегодня о ней не говорит только ленивый, тогда как Андрей по-прежнему остается в Периметре и каких-либо взлетов за ним не наблюдается.Поклонники «Дом-2» знают, что Черкасов не только завистлив, но и злопамятен, как это случилось с Сергеем Пынзарем.Хейтеры напоминают Бузовой, как Черкасов помочился на автомобиль Пынзаря и предупреждают, что и с ней не может сделать нечто подобное.