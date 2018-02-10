Антон Гусев постригся за 5800 рублей и был высмеян хейтерами

Антон Гусев настолько хочет казаться успешным и крутым, что зачастую выдает желаемое за действительное.О своих значительных тратах супруг Виктории Романец не забывает сообщать подписчикам в Instagram, однако чаще всего остается ими высмеян.Так стрижка за 5800 рублей совершенно не впечатлила хейтеров, и Гусева назвали «лохом печальным», который на стрижку ценой 300 рублей, потратил почти 6 тысяч.Хейтеры сравнили хвастовство Антона с «мальчиком из трущоб, который переселился в полуподвальное помещение, но уже мнит себя олигархом». Более того, еще и всем об этом рассказывает.Часть подписчиков посчитала, что Гусев приврал насчет цены стоимости стрижки и приписал лишний ноль.