Антон Гусев постригся за 5800 рублей и был высмеян хейтерами
Звание «лоха печального» удостоился экс-участник «Дом-2» Антон Гусев, который похвастался стрижкой за 5800 рублей.
Антон Гусев настолько хочет казаться успешным и крутым, что зачастую выдает желаемое за действительное.
О своих значительных тратах супруг Виктории Романец не забывает сообщать подписчикам в Instagram, однако чаще всего остается ими высмеян.
Так стрижка за 5800 рублей совершенно не впечатлила хейтеров, и Гусева назвали «лохом печальным», который на стрижку ценой 300 рублей, потратил почти 6 тысяч.
Хейтеры сравнили хвастовство Антона с «мальчиком из трущоб, который переселился в полуподвальное помещение, но уже мнит себя олигархом». Более того, еще и всем об этом рассказывает.
Часть подписчиков посчитала, что Гусев приврал насчет цены стоимости стрижки и приписал лишний ноль.
Антон Гусев настолько хочет казаться успешным и крутым, что зачастую выдает желаемое за действительное.
О своих значительных тратах супруг Виктории Романец не забывает сообщать подписчикам в Instagram, однако чаще всего остается ими высмеян.
Так стрижка за 5800 рублей совершенно не впечатлила хейтеров, и Гусева назвали «лохом печальным», который на стрижку ценой 300 рублей, потратил почти 6 тысяч.
Хейтеры сравнили хвастовство Антона с «мальчиком из трущоб, который переселился в полуподвальное помещение, но уже мнит себя олигархом». Более того, еще и всем об этом рассказывает.
Часть подписчиков посчитала, что Гусев приврал насчет цены стоимости стрижки и приписал лишний ноль.