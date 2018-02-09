Александра Артемова продает поношенные вещи

Супруг девушки Евгений Кузин не покладая рук трудился, чтобы организовать свадьбу и приобрести квартиру, а Александра занималась организацией торжества, а также выбирала себе красивые наряды. Карьера модели у девушки не задалась, поэтому она неоднократно интересовалась у поклонников, чем могла бы зарабатывать на жизнь.Недавно стало известно о том, что Саша открыла собственный магазин в Москве. Девушка не пошла по традиционному пути, продавая Китайскую одежду, а сделала акцент на брендовых товарах. Вот только вещи в этом магазине Артёмовой, как оказалось, продаются не новые, а поношенные.Первую часть своего ненужного гардероба захотела сдать Елизавета Кутузова, очень близко общающаяся с Сашей. По мнению экс-участницы, людям интересны товары такого рода, а значит магазин однозначно будет успешным.