Стало известно, что настоящая фамилия Рапунцель – Савкина

Девушка предпочитает, чтобы ее называли Рапунцель либо Григорьевская. Вот только теперь настоящая фамилия участницы телестройки раскрылась. Все дело в том, что на Поляну пришла ее родная сестра Алена.Новенькую коллективу представили как Савкину. Поклонники проекта уверены, что фамилия Савкина не по душе Рапунцель, так как она менее яркая и запоминающаяся.