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Катя Зиновьева тяжело переживает разрыв с Александром Гобозовым

По словам коллег участницы Кати Зиновьевой по телепроекту, девушка почти не спит по ночам и все время плачет.

Многие поклонники принялись успокаивать Катерину, уверяя, что Саша ни к кому не имеет искренних чувств, и рано или поздно всех бросает.
Александр Гобозов бросил Катю, объяснив это тем, что не сумел простить ее интрижку с Ромой Гриценко. Однако девушка убеждена, что он лишь искал повод для разрыва отношений.

Катя Зиновьева тяжело переживает разрыв с Александром Гобозовым

Участница пологает, что Гобозов давно присматривался к новенькой участнице из Болгарии. И сейчас эта парочка у всех на глазах целуются и милуются, показывая влюбленность.

А Катя тем временем плачет и переживает, не в силах осознать произошедшее. Ее подруга Саша Черно захотела помочь и прозвала Ивану Дилову бестолковой. Вот только брошенная Гобозовым брюнетка вновь начала плакать.

«С Иваной тоже не надолго будет. У него всегда отношения красиво начинаются. А конец всегда один и тот же. Побои, измены, оскорбления, унижения и тд», - прокомментировал ситуацию кто-то из пользователей Сети.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 18:27
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