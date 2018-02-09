Катя Зиновьева тяжело переживает разрыв с Александром Гобозовым

«С Иваной тоже не надолго будет. У него всегда отношения красиво начинаются. А конец всегда один и тот же. Побои, измены, оскорбления, унижения и тд», - прокомментировал ситуацию кто-то из пользователей Сети.

Многие поклонники принялись успокаивать Катерину, уверяя, что Саша ни к кому не имеет искренних чувств, и рано или поздно всех бросает.Александр Гобозов бросил Катю, объяснив это тем, что не сумел простить ее интрижку с Ромой Гриценко. Однако девушка убеждена, что он лишь искал повод для разрыва отношений.Участница пологает, что Гобозов давно присматривался к новенькой участнице из Болгарии. И сейчас эта парочка у всех на глазах целуются и милуются, показывая влюбленность.А Катя тем временем плачет и переживает, не в силах осознать произошедшее. Ее подруга Саша Черно захотела помочь и прозвала Ивану Дилову бестолковой. Вот только брошенная Гобозовым брюнетка вновь начала плакать.