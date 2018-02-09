Бенефис Ольги Бузовой не поместился в одном выпуске «Дома-2»

В этом выпуске знаменитости снова не скупятся на комплименты, а Сергей Зверев надел Ольге на голову корону и назвал ее принцессой.Андрей Малахов пожелал телеведущей исполнения всех ее желаний и пообещал, что любовь ее обязательно найдет. Белла Потемкина назвала Олю действительно настоящей богиней и «номер 1» на сцене.О совместной работе с Бузовой расскажут ее коллеги по театральной сцене, а также зрители узнают эксклюзивные подробности создания клипа Ольги Бузовой со звездой мирового подиума и многое другое. А также будет много песен, шуток от ведущих и праздничный торт.Поклонники радуются за своего кумира и желают ей счастья, творческих успехов и с юмором интересуются или «та корона ей не жмет».