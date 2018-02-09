Девушки из Instagram не спешат замуж за Антона Гусева

В частности, был проведен опрос на тему «А ты бы вышла замуж за Антона Гусева?». Итоги голосования были вполне предсказуемы: лишь 3% согласились на брак с бывшим «домовцем», тогда как 97% проголосовали против такой перспективы.Примечательно. Что за прошедший год у «гения сетевого маркетинга» поток подписчиков не увеличился и остается на уровне 500 тысяч. Тогда как популярность его супруги Виктории Романец возросла, и число ее фолловеров достигло 2 миллионов.По предположениям пользователей, в 3% потенциальных невест вошла сама Романец и ее родственники. Хейтеры пишут, что Гусев по натуре безобидный, но и, ни на что не годный. Впрочем, от выходца из «Дома-2» другого ожидать и не приходится.