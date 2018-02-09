Зрители возмущены, что Ольге Бузовой устроили культ личности

Не вся зрительская аудитория с восторгом относится к ведущей «Дом-2» Ольге Бузовой и некоторые считают, что в отношении звезды организован настоящий культ личности.Поклонники телестройки с возмущением вопрошают, сколько заплатили Андрею Малахову и «всем этим людям», чтобы говорили об «этой певичке» как о супер звезде.Многие пользователи считают, что на ТНТ хватает талантливых девчонок, но почему-то они свои юбилеи на экране не празднуют. В качестве примера, привели Марину Кравец, у которой «прекрасный голос», она умна и артистична, как и остальные девочки с ТНТ.Фанаты реалити-шоу считают, что «эта выскочка», подразумевая Бузову, и правда верит в то, что она и писательница, и дизайнер, и певица, и рады, что в голову Ольги Бузовой не пришла идея стать хирургом, иначе немало отрезанных голов могло бы быть.Напомним, что на днях в эфире «Дом-2» состоялся творческий вечер в честь Ольги Бузовой, на котором присутствовали ее родные.