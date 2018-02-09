АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Зрители ожидают скорое противостояние Лены Хроминой и Дарьи Лымарь за Стефана Джевелита

После отъезда Марго Овсянниковой на Поляну, участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина утратила одну из самых наиболее выгодных соперниц на проекте.

На данный момен татуированная блондинка слегка остыла и не спешит создавать себе новые неприятности, так как совсем скоро ожидается очередной этап в её проектной карьере.

Зрители ожидают скорое противостояние Лены Хроминой и Дарьи Лымарь за Стефана Джевелита

Ни для кого не секрет, что ведущие телестройки приняли решение об отправке на Остров любви новенького участника Стефана Джевелита. Молодой парень обладает незаурядной внешностью и уже приглянулся Елене, однако смогут ли ребята построить отношения в условиях серьезной конкуренции на Острове пока не понятно.

По предварительным данным Дарья Лымарь также положила глаз на Стефана и готова бороться за него с Леной Хроминой. За последнее время Даша стала более уверенной участницей, поэтому не намерена отступать перед пусть и неадекватной Хроминой. По всей видимости, в ближайших выпусках зрителей ожидает новый любовный треугольник.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:11
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешествие Tesla на полном автопилоте по США
Эксперты назвали 7 российских частных орбитальных
Toyota инвестирует 69 миллионов долларов в
Ученые наконец раскрыли загадку магнетизма звезд
Apple выпустит новый флагман со встроенным в
Героиня «Пятой стражи» Альбина Чайкина борется с
На недавнем снимке Виктория Лопырева предстала с
Компания HP представила док-станцию Thunderbolt
Новый спектограф ESA сотворит революцию в поисках
WhatsApp проводит тестирование собственной
Уфологи: Инопланетяне используют «новую энергию»
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке
Алла Пугачева выложила фотоснимок, на котором
В Арктике появятся еще 2 центра космического
Анастасия Квитко побаловала фанатов фото в
Белла Хадид удивила общественность откровенным
У тяжелобольного Ивана Краско выявили заболевание
Дата выпуска седана Lada Vesta Cross
Депутат Василий Власов: Земля станет первым
Алсу отправилась в Баку, чтобы поддержать свою
Рестораны Пхенчхана предложат гостям ОИ-2018
Дженнифер Энистон провела экскурсию по своему
Граждане РФ поддерживают участие российской
«УАЗ» представил новые спецверсии «УАЗ Профи»
Tata Motors разработала новый внедорожник на
Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию
Экономисты: В течение 3-х месяцев рубль может
Правительство: Государство компенсирует россиянам
Космический телескоп NASA James Webb начнет свои
В России с 23 февраля стартуют продажи фургона
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Citroen
В феврале Минтруд проконтролирует выплаты на
В Нижневартовске в очереди к врачу скончался
В Москве после школьной драки мальчика экстренно
Девелоперы забросили треть проектов на загородном
На ЧМ-2018 нельзя будет попасть с зонтиком и
Просмотреть все новости