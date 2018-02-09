Зрители ожидают скорое противостояние Лены Хроминой и Дарьи Лымарь за Стефана Джевелита
После отъезда Марго Овсянниковой на Поляну, участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина утратила одну из самых наиболее выгодных соперниц на проекте.
На данный момен татуированная блондинка слегка остыла и не спешит создавать себе новые неприятности, так как совсем скоро ожидается очередной этап в её проектной карьере.
Ни для кого не секрет, что ведущие телестройки приняли решение об отправке на Остров любви новенького участника Стефана Джевелита. Молодой парень обладает незаурядной внешностью и уже приглянулся Елене, однако смогут ли ребята построить отношения в условиях серьезной конкуренции на Острове пока не понятно.
По предварительным данным Дарья Лымарь также положила глаз на Стефана и готова бороться за него с Леной Хроминой. За последнее время Даша стала более уверенной участницей, поэтому не намерена отступать перед пусть и неадекватной Хроминой. По всей видимости, в ближайших выпусках зрителей ожидает новый любовный треугольник.
На данный момен татуированная блондинка слегка остыла и не спешит создавать себе новые неприятности, так как совсем скоро ожидается очередной этап в её проектной карьере.
Ни для кого не секрет, что ведущие телестройки приняли решение об отправке на Остров любви новенького участника Стефана Джевелита. Молодой парень обладает незаурядной внешностью и уже приглянулся Елене, однако смогут ли ребята построить отношения в условиях серьезной конкуренции на Острове пока не понятно.
По предварительным данным Дарья Лымарь также положила глаз на Стефана и готова бороться за него с Леной Хроминой. За последнее время Даша стала более уверенной участницей, поэтому не намерена отступать перед пусть и неадекватной Хроминой. По всей видимости, в ближайших выпусках зрителей ожидает новый любовный треугольник.