После примирения Антон Гусев и Виктория Романец решили купить жилье за 10 миллионов рублей

На данный момент возлюбленные снимают жилье, однако ребята пришли к выводу, что им нужна собственная квартира. Виктория Романец рассказала, что они решились на такое крупное приобретение, так как планируют жить в этом доме всю жизнь, а в дальнейшем оставить его своим детям.Парочка рассматривает таунхаусы, ведь по их словам – это самое комфортное жилье. Напоминаем, что недвижимость площадью в 140 квадратных метров обойдется им стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Также Виктория добавила, что совершить покупку они планируют уже к апрелю.