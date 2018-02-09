Ольга Бузова рассказала о своем счастливом детстве и отношениях родителей

Последний выпуск «Дом-2» посвящен Ольге Бузовой и в студии собрались родственники звезды – мама, сестра Анна и близкая подруга с сыном.Отец ведущей реалити-шоу не пожелал приехать из Санкт-Петербурга, но дал интервью местным журналистам.В ходе своего творческого вечера Ольга Бузова рассказала, что они с Аней жили в потрясающей семье, в их родители делали все. Чтобы они были счастливы.Мама Ирина и отец Игорь Бузов разведись давно, но, тем не менее, на все Ольгины выступления они ходят вместе. Ольга пожаловалась, что у отца теперь другая жизнь и ей, конечно, его не хватает.Сам Игорь Бузов признался, что не ощущает себя отцом звезды, но признает что Ольга действительно знаменитость. Сама певица стремится, чтобы отношения в ее будущей семье напоминали отношения ее бабушек и дедушек, а у детей всегда был отец.