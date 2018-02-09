Артем Сорока удивил зрителей своим пением

Этот новенький участник получил возможность создать отношения на Острове Любви, вот только до сих пор так и не добился поставленной цели. Первоначальный план Артёма завоевать сердце Марго Овсянниковой успехом не увенчался, также другие участницы отвергают всяческие его ухаживания, не давая даже единого шанса на развитие отношений.Исходя из анонса будущего эфира на 10 февраля, Сорока решил проявить себя творческим способом, так как парень не может встретить на островах подходящую девушку, а вернее сказать, он сам никому не нравится. Артём взял в руки гитару и спел красивую песню, которая впечатлила не только других участников, но и телезрителей.