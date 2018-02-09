Ольга Бузова снова возвращается в Comedy Battle

Звезда отметила, что «безумно рада вернуться в этот проект» и пообещала, что сегодня на ТНТ в 22.00 «будет много смешного». Подписчики Бузовой восхищены невероятной работоспособностью кумира и отмечают, что «своими достижениями вы показываете, что любой, абсолютно любой человек может достать высот» и при этом просят «не сбавлять оборотов» и идти «только вперед».Кто-то из фолловеров прозаично отметил, что «Оля молодец, рубит бабло как может», а некоторые посетовали, что на самом деле в Comedy Battle мало смешного, тогда как комедийный клуб с Мартиросяном или КВН «другое дело».Напомним, что в новом сезоне легендарного шоу организаторы решили столкнуть представителей жанров стендапа и маниатюр. Победителей ждет приз в 5 млн рублей. Ольга Бузова займет место за одним из столиков жюри.