АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Ольга Бузова снова возвращается в Comedy Battle

Телеведущая и певица Ольга Бузова анонсировала сегодня в Instagram свое возвращение на передачу Comedy Battle.

Звезда отметила, что «безумно рада вернуться в этот проект» и пообещала, что сегодня на ТНТ в 22.00 «будет много смешного». Подписчики Бузовой восхищены невероятной работоспособностью кумира и отмечают, что «своими достижениями вы показываете, что любой, абсолютно любой человек может достать высот» и при этом просят «не сбавлять оборотов» и идти «только вперед».

Ольга Бузова снова возвращается в Comedy Battle

Кто-то из фолловеров прозаично отметил, что «Оля молодец, рубит бабло как может», а некоторые посетовали, что на самом деле в Comedy Battle мало смешного, тогда как комедийный клуб с Мартиросяном или КВН «другое дело».

Напомним, что в новом сезоне легендарного шоу организаторы решили столкнуть представителей жанров стендапа и маниатюр. Победителей ждет приз в 5 млн рублей. Ольга Бузова займет место за одним из столиков жюри.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:37
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешествие Tesla на полном автопилоте по США
Эксперты назвали 7 российских частных орбитальных
Toyota инвестирует 69 миллионов долларов в
Ученые наконец раскрыли загадку магнетизма звезд
Apple выпустит новый флагман со встроенным в
Героиня «Пятой стражи» Альбина Чайкина борется с
На недавнем снимке Виктория Лопырева предстала с
Компания HP представила док-станцию Thunderbolt
Новый спектограф ESA сотворит революцию в поисках
WhatsApp проводит тестирование собственной
Уфологи: Инопланетяне используют «новую энергию»
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке
Алла Пугачева выложила фотоснимок, на котором
В Арктике появятся еще 2 центра космического
Анастасия Квитко побаловала фанатов фото в
Белла Хадид удивила общественность откровенным
У тяжелобольного Ивана Краско выявили заболевание
Дата выпуска седана Lada Vesta Cross
Депутат Василий Власов: Земля станет первым
Алсу отправилась в Баку, чтобы поддержать свою
Рестораны Пхенчхана предложат гостям ОИ-2018
Дженнифер Энистон провела экскурсию по своему
Граждане РФ поддерживают участие российской
«УАЗ» представил новые спецверсии «УАЗ Профи»
Tata Motors разработала новый внедорожник на
Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию
Экономисты: В течение 3-х месяцев рубль может
Правительство: Государство компенсирует россиянам
Космический телескоп NASA James Webb начнет свои
В России с 23 февраля стартуют продажи фургона
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Citroen
В феврале Минтруд проконтролирует выплаты на
В Нижневартовске в очереди к врачу скончался
В Москве после школьной драки мальчика экстренно
Девелоперы забросили треть проектов на загородном
На ЧМ-2018 нельзя будет попасть с зонтиком и
Просмотреть все новости