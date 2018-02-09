Роман Гриценко не ожидал, что история с Ольгой Бузовой закончится так быстро

По мнению преданных фанатов телестройки, целью руководства было не создавать из новенького участника звезду, а только повысить самооценку теледивы. Так, например, на роль кавалера Бузовой было выбрано несколько кандидатур.Редакторы пробовали Лешу Чайчица, в своё время отправившегося с Ольгой в Минск, а также Захара Саленко, который тоже побывал с Бузовой в одной поездке. В конце концов, очередь подошла к Роме Гриценко, и тот дал согласие сыграть безумно влюблённого.Хейтеры считают, Рома сильно просчитался: он планировал пару лет просидеть на хорошей зарплате и возможности иногда летать на Сейшелы, не забивая голову, каким скандалом приковать к себе внимание зрителей и руководства.Однако тема быстро себя изжила, и теперь парню придётся подыскивать новую пассию, с которой демонстрировать идиллию отношений. Стоит отметить, что чуть ли не каждый день из участников телестройки пытаются выжать грязь, которая поднимет рейтинги проекта.Какие действия предпримет юный Гриценко, и какая роль ему уготована руководством, предстоит узнать уже в скором будущем.