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Роман Гриценко не ожидал, что история с Ольгой Бузовой закончится так быстро

Поклонники реалити-шоу «Дома-2» считают, что Роман Гриценко не ожидал, что история любви с ведущей проекта Ольгой Бузовой кончится так быстро.

По мнению преданных фанатов телестройки, целью руководства было не создавать из новенького участника звезду, а только повысить самооценку теледивы. Так, например, на роль кавалера Бузовой было выбрано несколько кандидатур.

Роман Гриценко не ожидал, что история с Ольгой Бузовой закончится так быстро

Редакторы пробовали Лешу Чайчица, в своё время отправившегося с Ольгой в Минск, а также Захара Саленко, который тоже побывал с Бузовой в одной поездке. В конце концов, очередь подошла к Роме Гриценко, и тот дал согласие сыграть безумно влюблённого.

Хейтеры считают, Рома сильно просчитался: он планировал пару лет просидеть на хорошей зарплате и возможности иногда летать на Сейшелы, не забивая голову, каким скандалом приковать к себе внимание зрителей и руководства.

Однако тема быстро себя изжила, и теперь парню придётся подыскивать новую пассию, с которой демонстрировать идиллию отношений. Стоит отметить, что чуть ли не каждый день из участников телестройки пытаются выжать грязь, которая поднимет рейтинги проекта.

Какие действия предпримет юный Гриценко, и какая роль ему уготована руководством, предстоит узнать уже в скором будущем.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:08
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