Кристина Дерябина рассказала, что Егор Халявин снова набрал вес из-за лени и неправильного питания

Впрочем, желание бывшего участника «Дома-2» стать первым Кеном вынудило его согласиться на ряд пластических операций, в результате которых его организм перестал справляться с нагрузками. Егору пришлось приостановить процесс похудения, в результате чего лишние килограммы вновь вернулись с прежней скоростью.По словам Кристины Дерябиной, причина кроется в том, что Егор не контролирует прием пищи и ее калорийность, а также забросил занятия спортом. Экс-участница телестройки неоднократно видела Егора, принимающего в пищу вредный фастфуд, что и привело к тому, что фактически за несколько месяцев парень снова набрал 30 кг, от которых избавился с невероятным трудом.Сам бывший участник реалити-шоу предпочитает ссориться с пользователями в соцсетях, беспощадно редактировать свои фотографии, а не принять тот факт, что на самом деле поправился и должен с этим бороться.