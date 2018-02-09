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Кристина Дерябина рассказала, что Егор Халявин снова набрал вес из-за лени и неправильного питания

На данный момент фанаты молодежного реалити-шоу «Дом-2» искренне удивлены тому факту, что Егор Холявин снова набрал вес.
Впрочем, желание бывшего участника «Дома-2» стать первым Кеном вынудило его согласиться на ряд пластических операций, в результате которых его организм перестал справляться с нагрузками. Егору пришлось приостановить процесс похудения, в результате чего лишние килограммы вновь вернулись с прежней скоростью.

Кристина Дерябина рассказала, что Егор Халявин снова набрал вес из-за лени и неправильного питания

По словам Кристины Дерябиной, причина кроется в том, что Егор не контролирует прием пищи и ее калорийность, а также забросил занятия спортом. Экс-участница телестройки неоднократно видела Егора, принимающего в пищу вредный фастфуд, что и привело к тому, что фактически за несколько месяцев парень снова набрал 30 кг, от которых избавился с невероятным трудом.

Сам бывший участник реалити-шоу предпочитает ссориться с пользователями в соцсетях, беспощадно редактировать свои фотографии, а не принять тот факт, что на самом деле поправился и должен с этим бороться.

Кристина Дерябина рассказала, что Егор Халявин снова набрал вес из-за лени и неправильного питания

«Всегда ведь говорят, что сбросить килограммы куда легче, чем потом удержать нормальный вес, вот Егор и не сумел», «Да уж, столько трудов и усилий обернулись ничем» - подчеркнули поклонники «Дома-2».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:18
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