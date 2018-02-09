Вместо Ольги Рапунцель детектор лжи пройдет любовница Димы Дмитренко

По информации, Ольге Рапунцель не придется проходить полиграф, так как девушка беременна. Однако вместо нее эту процедуру пройдет новенькая Яна, которая утверждает, что у нее было «волшебство» с супругом Ольги.По ее словам, Дима рассказал ей, что отношения с Рапунцель скоро закончатся и на Поляну телестройки он никогда не вернется.Напоминаем, что ранее ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова публично прочитала переписку, где Дмитренко откровенничал с Яной, и даже, как заметил Влад Кадони, отсылал ей фотографии своего мужского достоинства.