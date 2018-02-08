Ольге Бузовой постоянно оказывает знаки внимания таинственный незнакомец

«И он не кичится своими поступками, просто делает приятно. Кем бы он не оказался, пока ведет себя очень достойно», - подчеркнула Ольга Бузова, рассказывая о знаках внимания незнакомца.

Как призналась теледива, после развода, она пересмотрела некоторые ценности и начала ценить в людях совершенно иные качества, чем прежде. Что же касается мужчин, то тут вдоволь разочаровавшись в бывшем супруге, Бузова отныне не придает значения «красивым словам», а предпочитает оценивать поступки мужчины.В качестве примера, звезда рассказала о таинственном поклоннике. Изначально, после концерта в Дубае, ей передали 101 красную розу, чему певица невероятно была удивлена, так как не догадывалась, кто отправитель.В день релиза ее сольного альбома, Ольга получила сразу пять подобных букетов роз. На этот раз прибыли белоснежные цветы. И снова отправитель предпочел остаться инкогнито.Напоминаем, что не так давно, к дому, где проживает знаменитость, подкатил грузовик, и в квартиру девушки внесли более 3 тысяч роз. И снова тайный поклонник.