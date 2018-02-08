АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Ольге Бузовой постоянно оказывает знаки внимания таинственный незнакомец

В своем интервью журналу «Караван историй» известная телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ей оказывает знаки внимания загадочный поклонник.

Как призналась теледива, после развода, она пересмотрела некоторые ценности и начала ценить в людях совершенно иные качества, чем прежде. Что же касается мужчин, то тут вдоволь разочаровавшись в бывшем супруге, Бузова отныне не придает значения «красивым словам», а предпочитает оценивать поступки мужчины.

Ольге Бузовой постоянно оказывает знаки внимания таинственный незнакомец

В качестве примера, звезда рассказала о таинственном поклоннике. Изначально, после концерта в Дубае, ей передали 101 красную розу, чему певица невероятно была удивлена, так как не догадывалась, кто отправитель.

В день релиза ее сольного альбома, Ольга получила сразу пять подобных букетов роз. На этот раз прибыли белоснежные цветы. И снова отправитель предпочел остаться инкогнито.

Ольге Бузовой постоянно оказывает знаки внимания таинственный незнакомец

Напоминаем, что не так давно, к дому, где проживает знаменитость, подкатил грузовик, и в квартиру девушки внесли более 3 тысяч роз. И снова тайный поклонник.

«И он не кичится своими поступками, просто делает приятно. Кем бы он не оказался, пока ведет себя очень достойно», - подчеркнула Ольга Бузова, рассказывая о знаках внимания незнакомца.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Больше половины россиян не против поделиться с
Анджелина Джоли учит своих дочерей жить для людей
Созданные учеными самые тонкие 3D-очки в мире
Национальный научный фонд США требует от
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил обсуждают тему
Ученые: Новая вакцина против холеры поможет
Сергея Глушко опубликовал в Instagram странное
Kepler NASA обнаружил самую массивную суперземлю
Обнаруженные Curiosity кристаллы гипса
Эксперты: Ностальгия облегчает чувство
Google Play устраняет неисправность функции
Японские фермеры вырастили бананы с вкусом
Ученые: Мозги людей с психическими расстройствами
Искусственный интеллект научили распознаванию
Apple Watch помогут диагностировать диабет с
NASA тестирует подводную лодку для поиска жизни в
Бывшая супруга Александра Серова развелась с ним,
Астронавты МКС провели первый турнир по
Ракете Falcon Heavy может стать космическим
Алена Свиридова отправилась на отдых в компании
Атомные космические часы от NASA помогут быстрее
Китайский спутник приблизился к европейскому
Ученые обнаружили фермент, отвечающий за сжигание
Анфиса Чехова побаловала поклонников откровенным
Молодая мама Юлия Савичева поведала поклонникам о
Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус
ИИ будет искать затонувшие корабли
Мексиканка Янет Гарсия – самая сексуальная
Тимирязевцы договоренности с крупными компаниями
В России прошли испытания новых плазменных
Похудевшая Мария Кожевникова появилась на
Ученые определили опасность от любимчиков при
Фотография Ольги Бузовой в паспорте озадачила
Эксперты назвали лучшие смартфоны с ценником до
Intel выпустила микрокоды для чипов Skylake от
Белок и цинк дают силы иммунитету для борьбы с
Просмотреть все новости