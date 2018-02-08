Ольге Бузовой постоянно оказывает знаки внимания таинственный незнакомец
В своем интервью журналу «Караван историй» известная телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ей оказывает знаки внимания загадочный поклонник.
Как призналась теледива, после развода, она пересмотрела некоторые ценности и начала ценить в людях совершенно иные качества, чем прежде. Что же касается мужчин, то тут вдоволь разочаровавшись в бывшем супруге, Бузова отныне не придает значения «красивым словам», а предпочитает оценивать поступки мужчины.
В качестве примера, звезда рассказала о таинственном поклоннике. Изначально, после концерта в Дубае, ей передали 101 красную розу, чему певица невероятно была удивлена, так как не догадывалась, кто отправитель.
В день релиза ее сольного альбома, Ольга получила сразу пять подобных букетов роз. На этот раз прибыли белоснежные цветы. И снова отправитель предпочел остаться инкогнито.
Напоминаем, что не так давно, к дому, где проживает знаменитость, подкатил грузовик, и в квартиру девушки внесли более 3 тысяч роз. И снова тайный поклонник.
Как призналась теледива, после развода, она пересмотрела некоторые ценности и начала ценить в людях совершенно иные качества, чем прежде. Что же касается мужчин, то тут вдоволь разочаровавшись в бывшем супруге, Бузова отныне не придает значения «красивым словам», а предпочитает оценивать поступки мужчины.
В качестве примера, звезда рассказала о таинственном поклоннике. Изначально, после концерта в Дубае, ей передали 101 красную розу, чему певица невероятно была удивлена, так как не догадывалась, кто отправитель.
В день релиза ее сольного альбома, Ольга получила сразу пять подобных букетов роз. На этот раз прибыли белоснежные цветы. И снова отправитель предпочел остаться инкогнито.
Напоминаем, что не так давно, к дому, где проживает знаменитость, подкатил грузовик, и в квартиру девушки внесли более 3 тысяч роз. И снова тайный поклонник.
«И он не кичится своими поступками, просто делает приятно. Кем бы он не оказался, пока ведет себя очень достойно», - подчеркнула Ольга Бузова, рассказывая о знаках внимания незнакомца.