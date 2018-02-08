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Кирилл Щетинин до сих пор не может забыть Ольгу Рапунцель

Экс-участник «Дома-2» Кирилл Щетинин не сумел промолчать, когда узнал о потасовке между Дмитрием Дмитренко и Ильей Яббаровым.

Бывший возлюбленный участницы скандальной телестройки Ольги Рапунцель Кирилл Щетинин по-прежнему тщательно следит за всем, что происходит в жизни девушки. Не смог он оставить без внимания и конфликт Димы Дмитренко с Ильей Яббаровым. К слову, сам Кирилл считает, что Дмитренко - пустое место.

Кирилл Щетинин до сих пор не может забыть Ольгу Рапунцель

Щетинин покинул телепроект несколько месяцев назад. Изначально он появился на Поляне ради Ольги Рапунцель, и ни с кем другим строить отношения ему не позволили. Парень старался изо всех сил, даже делал своей любимой массаж пяток, однако та все равно предпочла помириться с супругом и простила ему интрижку с Машей Кохно.

Дмитренко вернули на проект, а Кирилла выставили за ворота. Но парень не утратил интереса к происходящему в периметре. Возвращение Ильи Яббарова и его конфликт с Дмитренко не мог не обрадовать Щетинина, не слишком довольного тем, что его выгнали с теплого местечка, не оценив стараний.

«Щетинин радовался бы, что ему не дали окончательно испачкаться, как он мечтал», «Еще скажи, что по рептилоиду соскучился», «Тоже надеется, что его вернут?», «У Рапы уже другая история разворачивается, Щетинин не нужен», - обсуждают зрители.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 18:40
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