Саша Черно добилась своей цели – Оганесян снова желает быть с ней

«Йося в это время ездил в отпуск, был дома, увиделся с родителями. Он должен был познакомиться со своей армянской невестой, которую ему подобрали родители. Я о ней ничего не думаю: пускай приезжает — посмотрим. А та девочка, что выдавала себя за его невесту… Какая-то 13-летняя дурочка, которая что-то там пишет в Интернете просто потому, что с ней сфоткался чувак из «ДОМа-2» — мне пофиг на нее. Девочка просто пиарится», — сообщила Черно.

Александра радуется - Иосиф Оганесян задумался о примирении с ней. Девушка вовсе не убивается из-за того, что парень ездил посмотреть на невесту, и готова простить его, а избавляться от конкурентки она не собирается.Черно снова появилась на поляне после своего отпуска за периметром. Она слетала домой по семейным обстоятельствам. Что за проблемы, участница не уточняла, назвав их слишком личными, однако тем временем она переосмыслила свое поведение в отношении Иосифа.Саша с нетерпением ждет возвращения Оганесяна на поляну, ведь он постоянно писал ей сообщения с признаниями в своих чувствах. Парень даже заявил, что в голове у него только Саша, и больше ему не нужен никто. Девушка так осмелела, что сообщила о готовности познакомиться с родственниками своего избранника.Однако, по мнению Александры, сначала нужно построить крепкие отношения с возлюбленным, а потом уже знакомиться с его родственниками, которые точно не станут препятствовать счастью своего ребенка. Единственное, что, по ее словам, она не может изменить, это свой характер и национальность - быть спокойной армянкой ей не дано.