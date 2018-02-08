Появились слухи, что Александр Гобозов выбрал Ивану Дилову из-за богатых родственников

Молодой человек выбрал отношения с наиболее выгодной участницей, ведь по слухам, пришёл он на проект не за любовью. С самого начала Саша клялся, что именно Катерина Зиновьева послужила причиной его возвращения на «Дом-2» и ни с кем другим он не хочет заводить отношений, вот только, по-видимому, его планы изменились.На днях стали появляться слухи, почему Гобозов выбрал именно Ивану. Как оказалось, у девушки богатые родственники, а в частности дед, предприниматель, который возможно приедет, чтобы навестить внучку.Александр вовремя понял, что помимо заработков на съемочной площадке телестройки, может выбрать богатую супругу, родственники которой всю его жизнь.