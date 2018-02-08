Появились слухи, что Александр Гобозов выбрал Ивану Дилову из-за богатых родственников
С недавних пор участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов начал строить отношения с Иваной Диловой.
Молодой человек выбрал отношения с наиболее выгодной участницей, ведь по слухам, пришёл он на проект не за любовью. С самого начала Саша клялся, что именно Катерина Зиновьева послужила причиной его возвращения на «Дом-2» и ни с кем другим он не хочет заводить отношений, вот только, по-видимому, его планы изменились.
На днях стали появляться слухи, почему Гобозов выбрал именно Ивану. Как оказалось, у девушки богатые родственники, а в частности дед, предприниматель, который возможно приедет, чтобы навестить внучку.
Александр вовремя понял, что помимо заработков на съемочной площадке телестройки, может выбрать богатую супругу, родственники которой всю его жизнь.
Молодой человек выбрал отношения с наиболее выгодной участницей, ведь по слухам, пришёл он на проект не за любовью. С самого начала Саша клялся, что именно Катерина Зиновьева послужила причиной его возвращения на «Дом-2» и ни с кем другим он не хочет заводить отношений, вот только, по-видимому, его планы изменились.
На днях стали появляться слухи, почему Гобозов выбрал именно Ивану. Как оказалось, у девушки богатые родственники, а в частности дед, предприниматель, который возможно приедет, чтобы навестить внучку.
Александр вовремя понял, что помимо заработков на съемочной площадке телестройки, может выбрать богатую супругу, родственники которой всю его жизнь.