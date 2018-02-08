Гарик Харламов опубликовал карикатуру с лысой Ольгой Бузовой

Для этого он оставил телезвезду «без волос». Накануне Гарик Харламов разместил в своем микроблоге смешную карикатуру, на которой в качестве невесты изображена Ольга Бузова, а в качестве жениха – его друг Тимур Батрутдинов.Сам Харламов запечатлен на рисунке как священник, который поворачиваясь, держит перед собой крест. От ужаса у невесты с головы упали волосы, а жених в панике сбежал. К слову антифанатам Ольги Бузовой забавный рисунок очень понравился.