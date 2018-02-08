Влад Кадони накричал на беременную Ольгу Рапунцель

«Такое ощущение, будто она беременна всем миром, а не единственным ребенком!», - заявил ведущий.

«Каким бы она не была человеком, какие бы ошибки не совершала, я буду заботиться о ней и ее здоровье», - сообщила ведущая проекта.

В этот раз обидчиком девушки стал не супруг Дмитрий Дмитренко, не кто-то из участников, а сам ведущий «Дома-2» Влад Кадони. Он откровенно начал кричать на беременную участницу, бьющуюся в истерике, вызвав тем самым крайнее неодобрение своей коллеги Ольги Орловой. Кадони искренне не понимает, почему он обязан делать поблажки Ольге только потому, что она вынашивает дитя.Его возмутила истеричность участницы, а также ее умение рыдать на камеру, со слезами и без, либо попросту устраивать «театр имени Рапунцель». Однако его соведущая по телестройке Ольга Орлова считает иначе. По ее словам, мужчина, который из-за своей природной неспособности к рождению детей, просто не может судить о состоянии беременной женщины.В связи с этим Орлова встала на защиту Рапунцель, как и всякой беременной женщины, хотя бы только потому, что она сама будущая мать.