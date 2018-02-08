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Влад Кадони накричал на беременную Ольгу Рапунцель

На лобном месте телепроекта «Дом-2» произошел очередной конфликт с участием Ольги Рапунцель.

В этот раз обидчиком девушки стал не супруг Дмитрий Дмитренко, не кто-то из участников, а сам ведущий «Дома-2» Влад Кадони. Он откровенно начал кричать на беременную участницу, бьющуюся в истерике, вызвав тем самым крайнее неодобрение своей коллеги Ольги Орловой. Кадони искренне не понимает, почему он обязан делать поблажки Ольге только потому, что она вынашивает дитя.

Влад Кадони накричал на беременную Ольгу Рапунцель

«Такое ощущение, будто она беременна всем миром, а не единственным ребенком!», - заявил ведущий.

Его возмутила истеричность участницы, а также ее умение рыдать на камеру, со слезами и без, либо попросту устраивать «театр имени Рапунцель». Однако его соведущая по телестройке Ольга Орлова считает иначе. По ее словам, мужчина, который из-за своей природной неспособности к рождению детей, просто не может судить о состоянии беременной женщины.

Влад Кадони накричал на беременную Ольгу Рапунцель

В связи с этим Орлова встала на защиту Рапунцель, как и всякой беременной женщины, хотя бы только потому, что она сама будущая мать.

«Каким бы она не была человеком, какие бы ошибки не совершала, я буду заботиться о ней и ее здоровье», - сообщила ведущая проекта.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:56
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