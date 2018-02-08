Сергей Зверев короновал Ольгу Бузову

Несмотря на весь негатив со стороны большинства отечественных звёзд, теледива продолжает покорять новые вершины, не оглядываясь назад.Заметив успехи и стремление Ольги Бузовой, король гламура Сергей Зверев захотел наградить девушку её за труды. Мужчина появился вна съемочной площадке городских квартир «Дома-2» с короной и надел её на голову Ольги.По словам Сергея, на отечественной эстраде уже есть император, а также король и королева, а вот принцессой теперь является Ольга Бузова.