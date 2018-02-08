Сергей Зверев короновал Ольгу Бузову
Для поклонников молодежной телестройки «Дом-2» не секрет, что Ольга Бузова добилась невероятных успехов на сцене за довольно короткие сроки.
Несмотря на весь негатив со стороны большинства отечественных звёзд, теледива продолжает покорять новые вершины, не оглядываясь назад.
Заметив успехи и стремление Ольги Бузовой, король гламура Сергей Зверев захотел наградить девушку её за труды. Мужчина появился вна съемочной площадке городских квартир «Дома-2» с короной и надел её на голову Ольги.
По словам Сергея, на отечественной эстраде уже есть император, а также король и королева, а вот принцессой теперь является Ольга Бузова.
Несмотря на весь негатив со стороны большинства отечественных звёзд, теледива продолжает покорять новые вершины, не оглядываясь назад.
Заметив успехи и стремление Ольги Бузовой, король гламура Сергей Зверев захотел наградить девушку её за труды. Мужчина появился вна съемочной площадке городских квартир «Дома-2» с короной и надел её на голову Ольги.
По словам Сергея, на отечественной эстраде уже есть император, а также король и королева, а вот принцессой теперь является Ольга Бузова.