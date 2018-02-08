Фанаты считают, что Александр Гобозов пытается найти в своих девушках бывшую жену Алиану Устиненко

«С Иваной тоже ненадолго будет. У него всегда отношения красиво начинаются. А конец всегда один и тот же. Измены, побои, оскорбления, унижения», «Они на его жену похожи», «Смысл выбирать из этих девушек если, будучи в разводе с Алианой он в девушках ищет именно ее», - обсуждают пользователи Сети.

Многие поклонники телестройки отметили внешнее сходство обеих девушек с его бывшей супругой Алианой Устиненко. Тем временем, хейтеры с новой силой начали возмущаться тем, что на Поляну все чаще возвращают «ветеранов» проекта и что это уже никому не интересно.Не так давно Гобозов распевал дифирамбы Катерине Зиновьевой, устраивал ей романтические свидания, дарил цветы и клялся в любви. Однако теперь ее место заняла Ивана Дилова, и все началось сначала.15-летняя разница в возрасте не смущает влюбленных, чего нельзя сказать о зрителях телестройки. Многие подчеркнули, что и Катя, и Ивана очень похожи на Алиану Устиненко, с которой Александр, кстати, официально так и не развелся.