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Поклонники «Дома-2» переживают за судьбу котят, которых взял к себе Алексей Купин

Преданные фанаты знаменитого реалити-шоу «Дом-2» переживают за судьбу котят, которых взял к себе один из участников телепроекта Алексей Купин.

По мнению зрителей, ранее им ничего не угрожало, однако теперь появился повод для переживаний. Многие пользователи Сети следили за судьбой животных на «Доме-2» с не меньшим интересом, чем за жизнью участников. Коты время от времени появлялись в кадре. Периодически герои телестройки брали под опеку питомцев, однако иногда относились к ним жестоко.

Поклонники «Дома-2» переживают за судьбу котят, которых взял к себе Алексей Купин

Четвероногие существа были в центре внимания телезрителей, а в последнее время они активно интересуются котятами, которых начал опекать Алексей Купин.

Участник заботился о новых друзьях, периодически хвастая перед фанатами и зрителями. Судьба питомцев оказалась под большим вопросом в тот момент, когда возлюбленная Алексея Майя, страдающая от аллергии на кошачью шерсть, устроила парню скандал из-за животных.

Поклонники телепроекта опасаются, что Леша избавится от котят, дабы угодить девушке.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:29
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