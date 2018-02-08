Поклонники «Дома-2» переживают за судьбу котят, которых взял к себе Алексей Купин

По мнению зрителей, ранее им ничего не угрожало, однако теперь появился повод для переживаний. Многие пользователи Сети следили за судьбой животных на «Доме-2» с не меньшим интересом, чем за жизнью участников. Коты время от времени появлялись в кадре. Периодически герои телестройки брали под опеку питомцев, однако иногда относились к ним жестоко.Четвероногие существа были в центре внимания телезрителей, а в последнее время они активно интересуются котятами, которых начал опекать Алексей Купин.Участник заботился о новых друзьях, периодически хвастая перед фанатами и зрителями. Судьба питомцев оказалась под большим вопросом в тот момент, когда возлюбленная Алексея Майя, страдающая от аллергии на кошачью шерсть, устроила парню скандал из-за животных.Поклонники телепроекта опасаются, что Леша избавится от котят, дабы угодить девушке.