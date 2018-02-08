Поклонники «Дома-2» переживают за судьбу котят, которых взял к себе Алексей Купин
Преданные фанаты знаменитого реалити-шоу «Дом-2» переживают за судьбу котят, которых взял к себе один из участников телепроекта Алексей Купин.
По мнению зрителей, ранее им ничего не угрожало, однако теперь появился повод для переживаний. Многие пользователи Сети следили за судьбой животных на «Доме-2» с не меньшим интересом, чем за жизнью участников. Коты время от времени появлялись в кадре. Периодически герои телестройки брали под опеку питомцев, однако иногда относились к ним жестоко.
Четвероногие существа были в центре внимания телезрителей, а в последнее время они активно интересуются котятами, которых начал опекать Алексей Купин.
Участник заботился о новых друзьях, периодически хвастая перед фанатами и зрителями. Судьба питомцев оказалась под большим вопросом в тот момент, когда возлюбленная Алексея Майя, страдающая от аллергии на кошачью шерсть, устроила парню скандал из-за животных.
Поклонники телепроекта опасаются, что Леша избавится от котят, дабы угодить девушке.
По мнению зрителей, ранее им ничего не угрожало, однако теперь появился повод для переживаний. Многие пользователи Сети следили за судьбой животных на «Доме-2» с не меньшим интересом, чем за жизнью участников. Коты время от времени появлялись в кадре. Периодически герои телестройки брали под опеку питомцев, однако иногда относились к ним жестоко.
Четвероногие существа были в центре внимания телезрителей, а в последнее время они активно интересуются котятами, которых начал опекать Алексей Купин.
Участник заботился о новых друзьях, периодически хвастая перед фанатами и зрителями. Судьба питомцев оказалась под большим вопросом в тот момент, когда возлюбленная Алексея Майя, страдающая от аллергии на кошачью шерсть, устроила парню скандал из-за животных.
Поклонники телепроекта опасаются, что Леша избавится от котят, дабы угодить девушке.