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Антон Лирник на спор выучил все хиты Ольги Бузовой

Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» уже знают о том, что ведущая проекта Ольга Бузова приняла участие в спектакле «Мужчина нарасхват».

Антон Лирник на спор выучил все хиты Ольги Бузовой

Оля является единственной представительницей слабого пола в составе труппы данной постановки, вот только это не уменьшает её заслуг перед зрителем. По словам коллеги по спектаклю Ольги Антона Лирника, поклонники делятся на два типа, большая часть преподносит цветы Бузовой, другая же часть скромно приветствует всех остальных артистов.

Стоит отметить, что Антон Лирник в результате спора вместе с коллегами обещал выучить за ночь все хиты Ольги Бузовой и сдержал свое слово. На съемочной площадке городских квартир «Дома-2» молодой человек спел несколько строк одной популярнейших песен Оли, чем порадовал гостей в студии.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:48
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