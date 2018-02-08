Андрей Черкасов избежал увольнения, отправившись на Сейшелы

При этом ни один из ныне действующих ведущих проекта так и не признался, кто именно заменит Ксюшу.В сети даже стали появляться предположения, что Марина Африкантова отправится на стажировку, как ранее это делала Юля Ефременкова. Зрителям подобные новости пришлись не по нраву, ведь блондинка слишком скучная и «деревянная».Однако руководство не стало так рисковать, а потому командировали на острова уже проверенного наставника, а именно Андрея Черкасова. В последнее время фанаты бравого офицера очень распереживались за него, ведь мужчину все больше стали привлекать к работе в кастинг-службах, к тому же из выпусков окончательно и бесповоротно пропал «Клуб веселых дураков», который не принес высоких рейтингов.В Сети даже стали появляться опасения, что Андрея ожидает судьба Кати Жужи, но его спас Остров любви, так как никто из проектных ведущих не пожелал жить в тропиках.Черкасов уже находится на Сейшелах и принимает участие в съемках, помогая участникам разбирать проблемы в отношениях. Вместе с ним в тропики отправилась и Кристина Ослина, которая будет развлекать возлюбленного в свободное от работы время.