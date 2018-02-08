Андрей Черкасов избежал увольнения, отправившись на Сейшелы
Несколько дней назад ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина покинула Остров любви, так как ее командировка подошла к концу.
При этом ни один из ныне действующих ведущих проекта так и не признался, кто именно заменит Ксюшу.
В сети даже стали появляться предположения, что Марина Африкантова отправится на стажировку, как ранее это делала Юля Ефременкова. Зрителям подобные новости пришлись не по нраву, ведь блондинка слишком скучная и «деревянная».
Однако руководство не стало так рисковать, а потому командировали на острова уже проверенного наставника, а именно Андрея Черкасова. В последнее время фанаты бравого офицера очень распереживались за него, ведь мужчину все больше стали привлекать к работе в кастинг-службах, к тому же из выпусков окончательно и бесповоротно пропал «Клуб веселых дураков», который не принес высоких рейтингов.
В Сети даже стали появляться опасения, что Андрея ожидает судьба Кати Жужи, но его спас Остров любви, так как никто из проектных ведущих не пожелал жить в тропиках.
Черкасов уже находится на Сейшелах и принимает участие в съемках, помогая участникам разбирать проблемы в отношениях. Вместе с ним в тропики отправилась и Кристина Ослина, которая будет развлекать возлюбленного в свободное от работы время.
При этом ни один из ныне действующих ведущих проекта так и не признался, кто именно заменит Ксюшу.
В сети даже стали появляться предположения, что Марина Африкантова отправится на стажировку, как ранее это делала Юля Ефременкова. Зрителям подобные новости пришлись не по нраву, ведь блондинка слишком скучная и «деревянная».
Однако руководство не стало так рисковать, а потому командировали на острова уже проверенного наставника, а именно Андрея Черкасова. В последнее время фанаты бравого офицера очень распереживались за него, ведь мужчину все больше стали привлекать к работе в кастинг-службах, к тому же из выпусков окончательно и бесповоротно пропал «Клуб веселых дураков», который не принес высоких рейтингов.
В Сети даже стали появляться опасения, что Андрея ожидает судьба Кати Жужи, но его спас Остров любви, так как никто из проектных ведущих не пожелал жить в тропиках.
Черкасов уже находится на Сейшелах и принимает участие в съемках, помогая участникам разбирать проблемы в отношениях. Вместе с ним в тропики отправилась и Кристина Ослина, которая будет развлекать возлюбленного в свободное от работы время.