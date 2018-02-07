Зрители утверждают, что Сашу Филиппову выгнали за ворота телепроекта «Дом-2»

Девушка заверила, что она обязательно исправится, станет одной из самых интересных и ярких участниц телестройки, также займется своим внешним видом и обязательно создаст крепкие отношения, как только на Поляне появится достойная партия.Однако уменьшенная копия Саши Черно уже не впервые попадает в немилость зрителей и продюсеров, ведь и «черные метки» она уже получала, и в голосовании лидировала, открыто свои претензии ей высказывал ведущий Влад Кадони.Вот только Саша только обещала и жаловалась на то, что у нее нет возможности и денег преобразиться, а потому публика предположила, что девушка нагло напрашивается на «Перезагрузку».И чем чаще участница говорила, что вот-вот приступит к делу, тем реже она стала появляться в эфирах. А судя по тому, какие фотографии Саша выкладывает в Сеть, в минувшую субботу ей не удалось избежать изгнания.На фоне молодых и привлекательных молодых людей Александра Филиппова окончательно теряется, поэтому ничего удивительного в том, что от нее предпочли избавиться, нет.