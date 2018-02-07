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Ольга Гобозова недовольна расставанием сына с Катей Зиновьевой
На днях стало известно о том, что участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов переключился с Кати Зиновьевой на Ивану Дилову.

Молодой человек уже не влюблен в Катерину, ради которой изначально пришёл на Поляну, и теперь начал строить отношения с другой участницей телестройки. Несмотря на то, что Саша приходил именно к Кате, на данный момент планы он кардинально изменил.

Ольга Гобозова недовольна расставанием сына с Катей Зиновьевой

Ни для кого не секрет, что мама мужчины Ольга Васильевна буквально сразу полюбила Екатерину Зиновьеву. Женщина всюду выгораживала невестку перед сыном, чтобы сберечь их отношения.

Сейчас, когда Гобозов переключился на Ивану, родительница не одобрила его поступок, так как уж очень любила Катю, вот только женщина ничего не может поделать с любвеобильностью сына.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 16:46
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