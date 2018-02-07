Ольга Гобозова недовольна расставанием сына с Катей Зиновьевой

Молодой человек уже не влюблен в Катерину, ради которой изначально пришёл на Поляну, и теперь начал строить отношения с другой участницей телестройки. Несмотря на то, что Саша приходил именно к Кате, на данный момент планы он кардинально изменил.Ни для кого не секрет, что мама мужчины Ольга Васильевна буквально сразу полюбила Екатерину Зиновьеву. Женщина всюду выгораживала невестку перед сыном, чтобы сберечь их отношения.Сейчас, когда Гобозов переключился на Ивану, родительница не одобрила его поступок, так как уж очень любила Катю, вот только женщина ничего не может поделать с любвеобильностью сына.