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Зрители считают, что Арай Чобанян покинул «Дом-2» по решению родителей
На днях в сети появились неожиданные слухи, согласно которым участник реалити-шоу «Дом-2» Арай Чобонян решил уйти с молодежного телепроекта.

Многие поклонники тут же принялись гадать, чем обусловлено столь неожиданное и необычное решение молодого человека. Многие предположили, что причиной тому послужила отвратительная выходка с котом, которая попросту не могла остаться незамеченной ярой любительницей животных – ведущей Ольгой Орловой. Однако, правда оказалась даже более интригующей, чем слухи.

Зрители считают, что Арай Чобанян покинул «Дом-2» по решению родителей

Бытует мнение, что на уходе парня настояли его родители, заявив, что отныне не намерены наблюдать за отношениями отпрыска с развратной Сашей Шевой. Также они отметили, что не обратят внимания на отношения с другой участницей. Однако, найти другую парню не позволило уже руководство, фактически оставив его в безвыходном положении, вынуждающем отправиться за ворота.

«Сомневаюсь, как будто до этого он вел себя иначе», «Вполне возможно, но ведь он знал, в каком проекте принимает участие» - отметили поклонники реалити-шоу.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 15:57
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