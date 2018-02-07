Зрители считают, что Арай Чобанян покинул «Дом-2» по решению родителей

«Сомневаюсь, как будто до этого он вел себя иначе», «Вполне возможно, но ведь он знал, в каком проекте принимает участие» - отметили поклонники реалити-шоу.

Многие поклонники тут же принялись гадать, чем обусловлено столь неожиданное и необычное решение молодого человека. Многие предположили, что причиной тому послужила отвратительная выходка с котом, которая попросту не могла остаться незамеченной ярой любительницей животных – ведущей Ольгой Орловой. Однако, правда оказалась даже более интригующей, чем слухи.Бытует мнение, что на уходе парня настояли его родители, заявив, что отныне не намерены наблюдать за отношениями отпрыска с развратной Сашей Шевой. Также они отметили, что не обратят внимания на отношения с другой участницей. Однако, найти другую парню не позволило уже руководство, фактически оставив его в безвыходном положении, вынуждающем отправиться за ворота.