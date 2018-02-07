Марина Африкантова уже не в состоянии скрывать свой возраст

«На проект нужно приглашать не косметологов, а гримеров, которые с актрисами работают и возраст им меняют. Здесь уже просто косметики мало», «Даже ботокс не помогает, а это потому что нечего его колоть с 20 лет. Начинала бы колоть после 30 сейчас бы помогло», - комментируют зрители.

По их словам участница телестройки выглядит гораздо старше своих 30 лет. Однако Романа, по-видимому, это нисколько не смущает. Зрители считают - это лишь потому, что парень просто отрабатывает зарплату, а его отношения - фиктивные, вот только находятся и те, кто искренне верит в чувства парня.Когда люди влюблены, они не замечают многих недостатков своих вторых половинок. Вполне возможно, что для парня Марина все такая же красавица, как и на своих фотографиях, которые блондинка с особым пристрастием обрабатывает в фотошопе. Но поклонники проекта стараются разглядеть настоящую Марину в эфирах.Как оказалось, непрофессиональные гримеры «Дома-2» не могут скрыть возрастные изменения девушки. Стоит Марине улыбнуться, а коварному оператору заснять ее крупным планом, как тут же можно увидеть все морщинки на ее лице. К примеру, очередной стоп-кадр вновь вызвал шквал критики в адрес Африкантовой.