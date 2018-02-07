Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов решили показать свои страстные ночи

«Скучная пара для проекта. Хотя для жизни самое то», «Нет в них изюминки», «Неприкольные они», «Ну у них все равно нет шансов, даже если Танька не задернет балдахин в следующий раз», - рассуждают зрители.

Например, Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес так хотят свою свадьбу на миллион, что пойдут на многое и не скрывают этого.Недавно на Сейшелах в качестве тренировки ребята уже отпраздновали местную свадьбу. А на этот раз парочка решила показать, какие страстные и жаркие ночи у них бывают. Стоит отметить, что у них получилось шокировать зрителей.Татьяну и Виктора считают скучной парой, а значит, рассчитывать на победу им не приходится, хотя они, по-видимому, единственная или же одна из немногих искренних пар на «Доме-2».Телерители постоянно жалуются на потасовки, скандалы и носки во рту, однако пару, не показывающую всего этого, почему-то считают не интересной.Вот и приходится Татьяне искать лазейки хоть как-то привлечь внимание поклонников телестройки к их паре. На этот раз девушка неплохо с этим справилась. Она надела откровенное белье, а вдобавок украсила себя фартуком школьницы. Именно в таком соблазнительном виде Мусульбес встретила Литвинова на пороге комнаты, и тот не разочаровал ее.Парень сразу повел возлюбленную в постель, и если бы Татьяна в последние секунды не закрыла балдахин, то в эфире могло бы оказаться видео для взрослых. Хотя подобным уже не удивишь аудиторию реалити-шоу, ведь участники иногда демонстрируют такое, что даже откровенный интим на этом фоне кажется «детским лепетом».