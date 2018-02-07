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Екатерина Зиновьева жалеет о романе с Александром Гобозовым
Недолго продлился роман Катерины Зиновьевой и Александра Гобозова.

Мужчина вернулся в периметр реалити-шоу «Дом-2» совсем недавно, однако уже успел закрутить роман, а затем расстаться со своей второй половинкой. Яркие и непродолжительные отношения Саши и Кати подошли к концу, не успев развиться до серьезного уровня.

Екатерина Зиновьева жалеет о романе с Александром Гобозовым

Исходя из анонса эфира на 7 февраля, Екатерина Зиновьева больше не может находиться в периметре вместе с Сашей. Девушка заявила, что разбирается в чувствах и именно любовь она испытывала к Александру.

По предварительным данным Александр Гобозов переключился на Ивану Дилову после детектора лжи с Катей.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05
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