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Тата Блюменкранц вызвала возмущение подписчиков фотографией с голым ребенком
Знаменитая участница телепроекта «Дом-2» поделилась новой фотографией со своей дочерью Бетти. Вот только реакция пользователей оказалась довольно неоднозначной.

Тата Блюменкранц вызвала возмущение подписчиков фотографией с голым ребенком

Недавно ставшая мамой Тата Блюменкранц не перестает радовать подписчиков трогательными фотографиями с дочкой Бетти. Однако не все посты вызывают положительную реакцию фолловеров.

На новом фото, опубликованном знаменитостью в Инстаграме, Тата и Бетти принимают ванну. Мамочка держит девочку на руках, прижав к себе. Стоит отметить, что незадолго до этого участница «Дома-2» рассказала подписчикам, что ее малышка серьезно заболела.

Тата Блюменкранц вызвала возмущение подписчиков фотографией с голым ребенком

«Купаемся с моей маленькой. Бетти чувствует себя уже намного лучше, так странно, не понимаешь, кого слушать и кому верить… Я рада, что у нас нет никакого вируса, и мы просто ждем новые зубки, у нас все хорошо», – рассказала в комментарии Тата.

Большинство поклонников сошлись во мнении, что снимок вышел довольно милым, и пожелали Бетти крепкого здоровья.

Однако многих такое интимное фото попросту возмутило. Интернет-пользователи посчитали, что не стоит маме принимать ванну вместе с дочерью.

«Вы в курсе, что не гигиенично купаться с ребенком?», «Малышка должна купаться в чистоте с травками успокаивающими, но не со взрослыми... Я в шоке...», - возмутились пользователи.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:18
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