Ксения Собчак сравнила свою семью с Бонни и Клайдом
Прошло шесть месяцев с того момента, как самая экстравагантная пара в российском шоу-бизнесе - телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу. Скандальную церемонию обсуждали во всевозможных СМИ в течение нескольких месяцев.
Через полгода, в пятницу тринадцатого, Ксения Собчак поздравила своего мужа в социальной сети Instagram.
Журналистка сравнила свою семью с американскими бандитами-романтиками Бонни и Клайдом, а своё бракосочетание с режиссером назвала «объединением в банду».
Свадебная церемония Богомолова и Собчак по праву считается самым громким событием в российском бомонде прошлой осени. Сначала влюблённые приехали в ЗАГС на катафалке, на котором было написано «Пока смерть не разлучит нас». После молодожены сели в карету, запряженную лошадьми, и отправились в православный храм для венчания.
Многие звёзды осудили такое эпатажное поведение пары. Среди критиков оказались Яна Рудковская и Никита Михалков. Мама Ксении Собчак, Людмила Нарусова, тоже не оценила провокационную выходку с катафалком.
Сейчас супруги наслаждаются обществом друг друга и вместе воспитывают Платона, сына Ксении Собчак от предыдущего брака с Максимом Виторганом.
Через полгода, в пятницу тринадцатого, Ксения Собчак поздравила своего мужа в социальной сети Instagram.
Журналистка сравнила свою семью с американскими бандитами-романтиками Бонни и Клайдом, а своё бракосочетание с режиссером назвала «объединением в банду».
Свадебная церемония Богомолова и Собчак по праву считается самым громким событием в российском бомонде прошлой осени. Сначала влюблённые приехали в ЗАГС на катафалке, на котором было написано «Пока смерть не разлучит нас». После молодожены сели в карету, запряженную лошадьми, и отправились в православный храм для венчания.
Многие звёзды осудили такое эпатажное поведение пары. Среди критиков оказались Яна Рудковская и Никита Михалков. Мама Ксении Собчак, Людмила Нарусова, тоже не оценила провокационную выходку с катафалком.
Сейчас супруги наслаждаются обществом друг друга и вместе воспитывают Платона, сына Ксении Собчак от предыдущего брака с Максимом Виторганом.