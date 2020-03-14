Ксения Собчак сравнила свою семью с Бонни и Клайдом





Через полгода, в пятницу тринадцатого, Ксения Собчак поздравила своего мужа в социальной сети Instagram.Журналистка сравнила свою семью с американскими бандитами-романтиками Бонни и Клайдом, а своё бракосочетание с режиссером назвала «объединением в банду».Свадебная церемония Богомолова и Собчак по праву считается самым громким событием в российском бомонде прошлой осени. Сначала влюблённые приехали в ЗАГС на катафалке, на котором было написано «Пока смерть не разлучит нас». После молодожены сели в карету, запряженную лошадьми, и отправились в православный храм для венчания.Многие звёзды осудили такое эпатажное поведение пары. Среди критиков оказались Яна Рудковская и Никита Михалков. Мама Ксении Собчак, Людмила Нарусова, тоже не оценила провокационную выходку с катафалком.Сейчас супруги наслаждаются обществом друг друга и вместе воспитывают Платона, сына Ксении Собчак от предыдущего брака с Максимом Виторганом.