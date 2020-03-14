Счастливые полгода телеведущей Ксении Собчак и Константина Богомолова

Стоит отметить, что Ксения Собчак неоднократно признавалась, что ей не всегда везло в любви. За плечами светской львицы громкий развод с Максимом Виторганом, который и произошел из-за романа с Богомоловым. После пара поженилась, причем церемония бракосочетания проходила так, что о ней еще долго говорили в СМИ. Влюбленные прибыли в ЗАГС на катафалке, чем вызвали целую волну негатива в свой адрес.О том, что с момента заключения брака прошло уже полгода Ксения Собчак вспомнила в своем личном блоге. Она написала о том, что свадьба проходила в пятницу 13-го числа и именно тогда Бони и Клайд объединились в банду. Не остался в стороне и Константин Богомолов, который отметил, что выживут не только любовники, а в любви выживать гораздо приятнее.Стоит отметить, что на данный момент популярность Константина Богомолова выросла в разы, но многие заверяют, что так случилось из-за союза с Ксенией Собчак.