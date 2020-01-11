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Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала неудачный кадр с Ксенией Бородиной

Ведущая скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала в интернете не совсем удачную фотографию со своей коллегой Ксенией Бородиной. Сюжет сразу начали критиковать пользователи Сети.
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала неудачный кадр с Ксенией Бородиной

Многие заметили, что Ольга Орлова и Ксения Бородина стали настоящими подругами. В итоге ведущая прилетела в Таиланд, где сейчас находится Бородина со своей семьей. Звезды уже успели вместе провести время и сообщить об этом во всемирной паутине.

Ольга Орлова показала в личном аккаунте Instagram их с подругой искренние эмоции, а также призналась ей в любви. Однако в основном пользователи социальных сетей сказали, что фотография вышла ужасно. Согласилась с ними и ведущая.


На этом кадре у Ксении Бородиной открыт рот и видны многие мимические морщины, которые есть на лице. Орлова почти не видна, скорее всего в тот момент, когда делалась фотография, она поворачивалась. Многие отметили, что скорее всего Бородиной такая фотография не очень понравится, ведь ранее она с некоторыми своими подругами даже перестала общаться из-за данной проблемы.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:15

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