Телеведущая Ксения Собчак пообещала вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за название ее нового кафе

В самом сердце столицы уже совсем скоро откроется заведение, где можно будет быстро перекусить. Его владельцами являются Александр Орлов и Ксения Собчак. Сейчас у них идет подготовка к развитию нового бизнеса, но есть одна загвоздка, а именно, они никак не могут придумать название для нового кафе.В итоге светская львица в Сети объявила конкурс и отметила, что тот, кто предложит самое теплое и уютное название под ее публикацией, получит от нее в качестве приза 100 тысяч рублей.Известно, что у Собчак есть несколько предложений, но она надеется, что у ее поклонников могут найтись более оригинальные варианты, чем, например, "Север" или "Улитка".Отметила Собчак, что название обязательно должно располагать к себя клиента, чтобы он просто не мог пройти мимо и зашел перекусить.