На Кинополяне в Сокольниках устроили Пикник «Чистая Уверенность»





17 августа 2019 года в парке «Сокольники» прошла открытая школа псориаза. На мероприятии в формате субботнего пикника в комфортной и располагающей обстановке заслуженные эксперты, практикующие врачи, обсудили с гостями природу механизмов работы человеческого организма и восприятия.В Лектории Пикника приняли участие:дерматовенеролог, проф. Лариса Сергеевна Круглова, зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральной Государственной Медицинской Академии» Управления делами Президента РФпсихолог, проф. Марина Антиповна Самушия, старший научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровьяврач-диетолог, к. м. н. Татьяна Николаевна Солнцева, терапевт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»Несмотря на пасмурную погоду, вместе с экспертами гостям удалось разобраться в том, как позаботиться о своем физическом здоровье, а также сохранить эмоциональный баланс. Это крайне важно, так как многие болезни в развитии приводят в действие психологические механизмы, которые становятся основой серьезных эмоциональных проблем и псориаз не исключение.Кроме знаний о здоровье посетители получили новый навык. В рамках мастер-класса специалист по оригами продемонстрировал, что для того чтобы творить иногда достаточно всего одного листа. Все желающие под ее руководством сделали бумажную птицу на память. Многих также проконсультировал стилист и объяснил на примерах, что образ, незначительные детали одежды могут кардинально менять внутреннее состояние человека.С Пикника любой желающий мог отправить открытку. Более 320 адресатов из 11 стран мира получат знаки внимания гостей мероприятия.Информационно-просветительский проект «Чистая Уверенность», созданный с целью повышения осведомленности общества о псориазе, реализуется в том числе благодаря участию экспертов. «Такие мероприятия позволяют сформировать в нашем обществе адекватное представление о псориазе, информируют и образовывают его, делая нас всех более толерантными к людям, которые чем-то отличаются, помогают посмотреть на человека с псориазом не как на ограниченного в чем-либо, а наоборот, возможно, как на более опытного, терпимого, мудрого, талантливого и творческого», убеждена психолог, проф.Пикник «Чистая Уверенность» состоялся 17 августа с 13.00 до 20.00 в парке «Сокольники» на Кинополяне (Сокольнический вал 1с1).«Чистая уверенность» — это информационно-образовательный проект о псориазе, реализуемый при партнерстве Всероссийского Союза Пациентов, Российского общества дерматовенерологов и косметологов и компании «Новартис Фарма».Наша цель — поддержать людей, болеющих псориазом, в борьбе с этим заболеванием и помочь им вернуться к обычной жизни: носить открытую одежду и снова полюбить свое тело, ходить в бассейн и спокойно чувствовать себя на пляже, свободно знакомиться с новыми людьми и вновь ощутить уверенность в себе.Кроме того, Проект распространяет достоверную информацию о заболевании и особенностях жизни с ним среди широкой общественности и способствует повышению уровня грамотности в вопросах лечения среди людей с псориазом.«Чистая уверенность» объединяет врачей-дерматологов и пациентов; тех, кто давно живет с псориазом и научился его контролировать, и тех, кто только недавно столкнулся с этой болезнью и находится в поисках решения; родных и близких людей с псориазом и неравнодушные медиа.Наши официальные сообщества:Сайт проекта: