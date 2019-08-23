АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

На Кинополяне в Сокольниках устроили Пикник «Чистая Уверенность»

Информационно-просветительский проект «Чистая Уверенность» провел открытую школу псориаза для москвичей и гостей столицы.

На Кинополяне в Сокольниках устроили Пикник «Чистая Уверенность»

17 августа 2019 года в парке «Сокольники» прошла открытая школа псориаза. На мероприятии в формате субботнего пикника в комфортной и располагающей обстановке заслуженные эксперты, практикующие врачи, обсудили с гостями природу механизмов работы человеческого организма и восприятия.

В Лектории Пикника приняли участие:

дерматовенеролог, проф. Лариса Сергеевна Круглова, зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральной Государственной Медицинской Академии» Управления делами Президента РФ
психолог, проф. Марина Антиповна Самушия, старший научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровья
врач-диетолог, к. м. н. Татьяна Николаевна Солнцева, терапевт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

Несмотря на пасмурную погоду, вместе с экспертами гостям удалось разобраться в том, как позаботиться о своем физическом здоровье, а также сохранить эмоциональный баланс. Это крайне важно, так как многие болезни в развитии приводят в действие психологические механизмы, которые становятся основой серьезных эмоциональных проблем и псориаз не исключение.


Кроме знаний о здоровье посетители получили новый навык. В рамках мастер-класса специалист по оригами продемонстрировал, что для того чтобы творить иногда достаточно всего одного листа. Все желающие под ее руководством сделали бумажную птицу на память. Многих также проконсультировал стилист и объяснил на примерах, что образ, незначительные детали одежды могут кардинально менять внутреннее состояние человека.

С Пикника любой желающий мог отправить открытку. Более 320 адресатов из 11 стран мира получат знаки внимания гостей мероприятия.

Информационно-просветительский проект «Чистая Уверенность», созданный с целью повышения осведомленности общества о псориазе, реализуется в том числе благодаря участию экспертов. «Такие мероприятия позволяют сформировать в нашем обществе адекватное представление о псориазе, информируют и образовывают его, делая нас всех более толерантными к людям, которые чем-то отличаются, помогают посмотреть на человека с псориазом не как на ограниченного в чем-либо, а наоборот, возможно, как на более опытного, терпимого, мудрого, талантливого и творческого», убеждена психолог, проф. Марина Антиповна Самушия, старший научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровья.

Пикник «Чистая Уверенность» состоялся 17 августа с 13.00 до 20.00 в парке «Сокольники» на Кинополяне (Сокольнический вал 1с1).

О проекте

«Чистая уверенность» — это информационно-образовательный проект о псориазе, реализуемый при партнерстве Всероссийского Союза Пациентов, Российского общества дерматовенерологов и косметологов и компании «Новартис Фарма».
Наша цель — поддержать людей, болеющих псориазом, в борьбе с этим заболеванием и помочь им вернуться к обычной жизни: носить открытую одежду и снова полюбить свое тело, ходить в бассейн и спокойно чувствовать себя на пляже, свободно знакомиться с новыми людьми и вновь ощутить уверенность в себе.
Кроме того, Проект распространяет достоверную информацию о заболевании и особенностях жизни с ним среди широкой общественности и способствует повышению уровня грамотности в вопросах лечения среди людей с псориазом.
«Чистая уверенность» объединяет врачей-дерматологов и пациентов; тех, кто давно живет с псориазом и научился его контролировать, и тех, кто только недавно столкнулся с этой болезнью и находится в поисках решения; родных и близких людей с псориазом и неравнодушные медиа.

Наши официальные сообщества:
facebook.com/ipsoriaz/
vk.com/ipsoriaz

Сайт проекта:
http://ipsoriaz.ru

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: admin Сегодня, 18:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota представила автомобиль для Олимпийских игр в…
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь…
Ученые: с возрастом секс становится приятней для обоих…
Зоя Зелинская три года не могла оправиться от смерти мужа Валерия…
Специалисты назвали 4 причины отказаться от покупки автомобиля с…
Виктория Лопырева похвасталась перед подписчиками длинными…
В Сети показали тизер коллаборации World of Warcraft и Redmi Note…
Филипп Киркоров поделился снимками семейного отдыха с детьми в…
Aurus Senat из проекта «Кортеж» появился в продаже в качестве масштабной…
В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку…
Новые Apple Watch получат поддержку…
Сюзанна рассказала о своей беременности на шоу "Пятница с…
«Вечно молодая» 63-летняя австралийка поделилась секретами стройности и…
Максим Галкин показал видео семейного завтрака с дочерью…
Ученый из Пекина рассказала об общих чертах в российской и китайской…
«Проснулась в холодном поту»: Тина Канделаки рассказала про свой страшный сон в…
На фасадах зданий Москвы зажглась огромная трехмерная проекция Государственного…
Руководство Instagram заблокировало мать Тимати за «непристойный…
В Берлине велосипедист застрелил…
Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой…
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
Бари Алибасов пожаловался на сложности с глотанием пищи после…
Медики: Домашние питомцы положительно влияют на здоровье сердца…
СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные…
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую…
Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное…
"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей…
В Британии на берег выбросило загадочный череп без…
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в…
Кибермошенники нацелились на пользователей продукции…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя –…
Максим Лагашкин принес на премьеру сериала «Жуки» картонную копию…
Троян AgentTesla начал атаковать компьютеры российских…
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее…
В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного…
Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться…
Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными…
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти…
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным…
Просмотреть все новости